"الحوثيون" يهددون بإغلاق مطارات السعودية

وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة التابعة لجماعة الحوثي في ، محمد مفتاح، إن الجماعة "سترد على أي قوة تقدم على الاعتداء على "، ملوحا بإجراءات تصعيدية قد تشمل استهداف حركة المطارات.وأضاف مفتاح أن الجماعة تتبنى مبدأ "التصعيد بالتصعيد"، قائلا إن "الحصار الذي فرضته على اليمن قد يقابل بإغلاق المطارات"، وفق تعبيره.وأكد أن جماعة " " قادرة على الرد على استهداف أي منشأة بضرب عدة منشآت، لكنه قال إن "الجماعة تسعى إلى تجنيب المدنيين والمنشآت المدنية تداعيات المواجهة".ويشهد التصعيد الحالي بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية تحولا عسكريا؛ حيث انتقلت المواجهة إلى مرحلة أعمق بشن الحوثيين هجمات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات استهدفت العاصمة ومحيط ، إلى جانب ضرب منشآت حيوية لشركة أرامكو في ينبع ومناطق ونجران.في المقابل، يشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية مكثفة طالت جبهات عدة داخل اليمن، فيما تعترض الدفاعات الجوية السعودية تلك الهجمات بنجاح وسط تفعيل منظومات الإنذار المبكر لحماية الأعيان المدنية.