توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة تحت غطاء من الطيران المسيّر

وأفادت مصادر ، بأن القوة الإسرائيلية، التي ضمت نحو 7 آليات عسكرية، دخلت المنطقة لفترة وجيزة قبل أن تنسحب عبر طريق عين زيوان – كودنا، من دون تسجيل حالات اعتقال بحق الأهالي.ويأتي التوغل بالتزامن مع تحركات عسكرية إسرائيلية في مناطق من القنيطرة ودرعا وريف دمشق، وسط مخاوف محلية من تصاعد التوتر في الجنوب السوري.