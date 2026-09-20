ترامب منفتح على لقاء بزشكيان: إيران مطالبة بتحسين التصرف.. أعتزم اتخاذ قرار مهم!

وقال ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن "عليها أن تحسن التصرف"، مشيراً إلى أن تدرس الخيارات المقبلة في ظل استمرار التوتر بين وطهران.وأشار ترامب إلى إنه بصدد اتخاذ قرار مهم بشأن إيران، مردفاً: "أنا في وضع اتخاذ القرار وأمور كبيرة جدا ستحدث في المستقبل القريب".وتابع: "الخيارات الحالية على الطاولة هي محو إيران أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة".