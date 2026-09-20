أسعار الكهرباء الأوروبية تحت الضغط.. ارتفاع بـ60% وتحذير من قفزة جديدة

ويأتي ارتفاع الأسعار مع صعود أسعار الغاز الطبيعي وتراجع إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، في ظل تداعيات إغلاق واضطراب حركة الإمدادات، ما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة الأوروبية مع اقتراب فصل .وحذر خبراء في أسواق الطاقة من إمكانية ارتفاع أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة تصل إلى 50% إضافية إذا جاء الشتاء بارداً واستمرت قيود الإمدادات من الشرق الأوسط.ورغم توسع أوروبا في مصادر وتنويع وارداتها من الغاز منذ أزمة الطاقة عام 2022، لا تزال القارة تعتمد على الغاز والفحم لتلبية الطلب، خصوصاً خلال فترات انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية والرياح في الشتاء.وتشير تقديرات إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء قد ينعكس على فواتير الأسر وتكاليف الشركات، مع تفاوت حجم التأثير بين بحسب سياسات الدعم وآليات تسعير الطاقة فيها.وفي المقابل، يرى محللون أن شتاءً معتدلاً، إلى جانب ارتفاع إنتاج طاقة الرياح واستقرار أسواق الغاز، قد يخفف من حدة الضغوط على أسعار الكهرباء خلال الأشهر المقبلة.