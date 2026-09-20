لص يقتحم مقهى بألمانيا ويكتفي بسرقة كعكة وعبوتي آيس كريم

وقالت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، اليوم الأحد، إن اللص دخل إلى المقهى، لكنه لم يبدِ أي اهتمام بالأموال، واختار بدلاً منها بعض الحلويات قبل أن يلوذ بالفرار.وتواصل الشرطة البحث عن الجاني، فيما لا يزال الدافع وراء السرقة غير واضح.ونقلت الشرطة عن متحدث باسمها قوله إن التحقيقات لم تحسم بعد ما إذا كان اللص قد استهدف "الغنيمة الحلوة" عن قصد، أم أن الجوع باغته أثناء تنفيذ عملية السرقة.