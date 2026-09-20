بعد اعلان ترامب انفتاحه للقاء بزشكيان.. الرئيس الإيراني: نرحب بأي محادثات تؤدي للسلام

وقال بزشكيان في تصريح تابعته ، ان "الحفاظ على الوحدة والتماسك في الظروف الحساسة الراهنة ضمانة لقوة البلاد واستقرارها".وأضاف "سنرحب بأي محادثات تؤدي إلى الأمن والسلام المستدام ونحتاج في هذا المسار إلى وحدة الكلمة".وأعلن الرئيس الأميركي ، في وقت سابق من اليوم الاحد، انفتاحه على عقد لقاء مع الرئيس الإيراني ، بالتزامن مع تأكيده أنه يقترب من اتخاذ "قرار مهم" بشأن الخطوات المقبلة تجاه .