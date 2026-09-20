طلب مقابلة ترامب وصعد بسيارته على الرصيف.. ماذا حصل قرب البيت الأبيض؟

ووقع الحادث بالقرب من ، في ، حيث تدخل عناصر جهاز وأوقفوا السائق بعد تلقي بلاغ بشأن خرق أمني.وطوقت قوات إنفاذ القانون الموقع، وفتشت السيارة، فيما وصلت عدة مركبات تابعة للخدمة السرية وانتشرت عناصر أمنية وعسكرية في محيط المكان.وبحسب ما نقلته صحيفة «ذا صن»، طالب الرجل بالتحدث إلى بعد تقييد يديه، قبل نقله لاحقاً لتقييم حالته العقلية.ولم يصدر، وفق المعلومات المنشورة، بيان رسمي من أو جهاز الخدمة السرية بشأن دوافع الرجل، أو بشأن العثور على أي مواد داخل السيارة قد تشكل تهديداً أمنياً.وكان ترامب موجوداً في خلال نهاية الأسبوع، ولم يكن داخل البيت الأبيض وقت الحادث.