أكثر من ألف هجوم سيبراني يستهدف الانتخابات الروسية

وقالت رئيسة الروسية، ، إن نظام التصويت الإلكتروني في تعرض لهجمات إلكترونية "قوية جداً" خلال الليل، مشيرة إلى أن الهجمات استمرت بصورة شبه متواصلة.وأكدت السلطات أن نظام التصويت الإلكتروني واصل العمل بشكل طبيعي رغم الهجمات، ولم تتسبب في تعطيل عملية الاقتراع، فيما تحدثت بامفيلوفا عن استهداف خطوط اتصالات في أقصى شرق البلاد، ووصفت الأمر بأنه "عمل تخريبي متعمد".وتجري الانتخابات التشريعية الروسية على مدى ثلاثة أيام، من 18 إلى 20 أيلول الجاري، لاختيار أعضاء البالغ عددهم 450 نائباً.