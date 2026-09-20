بزشكيان: إيران تمر بظروف حرجة

ونقلت عن بزشكيان قوله إن "انتقاد أداء الحكومة أمر بسيط من الناحية النظرية، ولكنه ينطوي على تعقيدات جمّة عند التطبيق العملي، ولا سيما في ظل الظروف الحرجة الراهنة".وأضاف الرئيس الإيراني: "رغم الديون والمشكلات الموروثة من الماضي، والقيود المفروضة على صادرات النفط، والأعباء المالية الناجمة عن الحرب، فقد نجحت الحكومة في الوفاء بالتزاماتها وضبط النفقات".من جانبه، قال رئيس إن "ثنائية الحرب مقابل التفاوض ليست حقيقية، إذ لا بد من القتال والتفاوض معا".وأضاف أن: "ثنائية الحرب مقابل التفاوض ليست حقيقية، إذ لا بد من القتال والتفاوض معا".