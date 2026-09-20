خلال 9 أيام.. الحوثيون يعلنون عبور 316 سفينة من باب المندب

وقالت التابعة لحكومة الحوثيين في ، إن 316 سفينة عبرت المضيق خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 18 أيلول الجاري، بمعدل يناهز 35 سفينة يومياً.وأضافت ان حركة الملاحة البحرية استمرت عبر ، الذي يعد أحد أبرز الممرات ، لكونه يربط البحر الأحمر بخليج عدن وصولاً إلى .ويأتي الإعلان في ظل تأكيدات سابقة للحوثيين بشأن توسيع نطاق سيطرتهم على مواقع ساحلية وجزر استراتيجية مطلة على المضيق، بينها جزيرة ميون وأرخبيل حنيش، فضلاً عن مدينة المخا ومينائها ومناطق أخرى على لليمن.