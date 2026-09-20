الجيش الإيراني يعلن إسقاط طائرة استطلاع فوق مضيق هرمز

وجاء في بيان العلاقات العامة للجيش الإيراني: "في الساعة 18:30 اليوم، تم استهداف طائرة مسيّرة استطلاعية متطورة من طراز "أوربيتر" بنيران منظومات محلية تابعة لقوة الدفاع الجوي للجيش في الشرقية من البلاد، ضمن الشبكة الموحدة للدفاع الجوي للبلاد، فوق ، وتم تدميرها.ويتزامن هذا التصعيد مع تصريحات الرئيس الأمريكي اليوم الأحد عندما أكد أن ‏هناك أمرا ضخما قد يحدث قريبا جدا بشأن مشيرا إلى أن الخيارات الحالية على الطاولة هي محوها (إيران) أو تركها تتعفن اقتصاديا أو التوصل إلى صفقة.وتعيش منطقة الشرق الأوسط ساعات تحبس الأنفاس، وسط تقارير استخباراتية وتحركات ميدانية متسارعة تجمع على أن المواجهة المستمرة منذ 7 أشهر بين وطهران قد دخلت مرحلتها الأكثر خطورة.