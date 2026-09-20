إيران تنفي إلغاء الرحلات الجوية مع العراق بدءأ من الثلاثاء

نفت ، اليوم الأحد، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الرحلات الجوية بين وإيران بدءأ من يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن المتحدث باسم مجيد أخوان، قوله إن "ما تم تداوله بشأن إلغاء جميع الرحلات بين البلدين لا يستند إلى أي تأكيد رسمي".

ولفت إلى "عدم صدور إعلان من الجهات العراقية المختصة يفيد بوقف الرحلات".

وكانت انباء أشارت، اليوم الأحد، الى إلغاء جميع الرحلات الجوية بين وإيران بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.