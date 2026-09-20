زيلينسكي يتحدث عن "تغييرات كبيرة" بعد لقاء ترامب المرتقب

أعلن الرئيس الأوكراني ، الأحد، أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي خلال مكالمة هاتفية على عقد لقاء في .





وختم قائلا: "لقد اتفقنا على عقد اجتماع في ، ومن شأن هذا اللقاء أن يُحدث تغييرات كبيرة". وكتب عبر قناته "تلغرام": "لقد تحدثت للتو مع الرئيس "، وأضاف: "كانت محادثة مهمة، وتمكنا من مناقشة قضايا عديدة".وختم قائلا: "لقد اتفقنا على عقد اجتماع في ، ومن شأن هذا اللقاء أن يُحدث تغييرات كبيرة".

وكانت توعدت، اليوم الأحد بـ"تكثيف" ضرباتها على أوكرانيا ردا على هجمات شنتها بالطائرات المسيرة يوم الانتخابات التشريعية الروسية.