سوريا.. انفجار في ريف حلب الجنوبي

أفادت وسائل إعلام دولية، بوقوع انفجار في ريف حلب الجنوبي في .

وقالت تلك الوسائل، "انفجار في أحد المواقع قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي".

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.