انفجارات جديدة في سوريا

– دوليات



ذكرت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، حصول تفجيرات جديدة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي.

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "انفجارات جديدة حدثت في مستودع أسلحة للجيش السوري قرب منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي". فيما اكدت السورية، "استنفار فرق الدفاع المدني بمنطقة العيس في ريف حلب الجنوبي نتيجة ‏استمرار الانفجارات بمستودع للذخيرة".