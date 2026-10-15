أول بيان للحكومة اليمنية بعد استهداف قصر الرئاسة في عدن

​أصدرت الحكومة اليمنية، مساء الخميس، أول بيان لها بعد استهداف قصر الرئاسة في مدينة عدن بالصواريخ.

وشدد اليمني، في بيان له اليوم الخميس، على أن "استمرار الحوثيين في نهج العنف لن يجلب سوى مزيد من العزلة والرفض الشعبي لمشروعهم".

وقدم المجلس العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى وأكد أن هذا الاعتداء "لن ينال من إرادة الدولة والحكومة، ولن يثنيها عن مواصلة أداء مسؤولياتها الوطنية والدستورية، أو عن المضي في معركة استعادة المؤسسات".

وشدد على أن "العاصمة المؤقتة عدن ستظل مركزا لعمل مؤسسات الدولة، ولن تنجح محاولات الترهيب في تعطيل الحياة العامة".

وأشار البيان إلى أن "هذا الاستهداف يمتد في سياق التصعيد المتواصل للحوثيين، ولا ينفصل عن معركة إنهاء الانقلاب التي تمضي بها عملية فجر ، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وصولا إلى العاصمة ".

واعتبر البيان أن "مواصلة الحوثيين استهداف المدن والمنشآت المدنية هي محاولة يائسة لفرض مشروعهم بالقوة، ولن تنجح في إعاقة تطلعات الشعب اليمني"، مؤكدا أن هذا "الاستهداف يأتي في سياق نمط متصاعد من العدوان الحوثي، الذي لم يقتصر على استهداف مؤسسات الدولة، بل امتد إلى الاعتداء على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في ، وقصف الأحياء السكنية في محافظتي تعز ولحج".

وذكر الحوثيون في بيان سابق لهم بأنهم استهدفوا قصر المعاشيق خلال اجتماع ضم ضباط سعوديين، كما أكد مصدر عسكري حوثي وفق وكالة "سبأ" في صنعاء أنه تم استهداف مقر عمليات عسكرية في عملية قصر المعاشيق.

من جانبه، كتب وزير الإعلام اليمني ، على منصة "إكس": "استهدف الحوثيون قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن بـ5 صواريخ، ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بخير".



