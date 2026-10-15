حصيلة استهداف المجمع الرئاسي في عدن

أعلنت ، الخميس، حصيلة استهداف المجمع الرئاسي بمعاشيق في عدن.

وقالت اليمنية، "مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 في الهجوم الحوثي على المجمع الرئاسي بمعاشيق في عدن".

وذكر الحوثيون في بيان سابق لهم بأنهم استهدفوا قصر المعاشيق خلال اجتماع ضم ضباط سعوديين، كما أكد مصدر عسكري حوثي وفق وكالة "سبأ" في أنه تم استهداف مقر عمليات عسكرية في عملية قصر المعاشيق.



من جانبه، كتب وزير الإعلام اليمني ، على منصة "إكس": "استهدف الحوثيون قصر معاشيق الرئاسي في مدينة عدن بـ5 صواريخ، ورئيس وجميع أعضاء الحكومة بخير".