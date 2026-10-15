ترامب: سنكثف الهجمات على كارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية

وقال للصحفيين في : "العملية البرية في الواقع بدأت للتو. لقد انطلقت قبل بضعة أشهر. نحن نضربهم بقوة شديدة وبشكل صارم".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تعرف كل الطرق التي تستخدمها كارتلات ، وأضاف ترامب: "نحن نعرف أين يعيشون ونضربهم بقوة. والضربات القادمة ستكون أشد قسوة".وشدد ترامب على أن عناصر ورؤوس الكارتلات يعلمون جيدا أن "لديهم فترة زمنية محددة للاستسلام"، وقال ترامب عن العمليات الأمريكية: "كان ينبغي على أن تفعل ذلك، ولكن صراحة، هم غير قادرين على فعله".