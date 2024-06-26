احتجاجا على الكهرباء.. متظاهرون يغلقون مبنى ديوان ذي قار (صورة)

السومرية نيوز – محليات



أقدم متظاهرون غاضبون، اليوم الأربعاء، على إغلاق مبنى محافظة ذي قار احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في المحافظة.

وقال مراسل السومرية نيوز، إن متظاهرين من مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار اقدموا، اليوم، على غلق مبنى محافظة ذي قار مع كتابة عبارات "مغلق بأمر الشعب" على جدرانه وبوابته.



وأضاف المراسل، أن التظاهرات جاءت احتجاجا على تردي واقع الكهرباء وانتهاء المهلة التي اعطوها المتظاهرين لتحسين ساعات التجهيز".