الديوانية تعطل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميس

وذكر بيان للمحافظة، انه "بناءً على قرار ، ولإتاحة الفرصة أمام الجموع المشاركة في مراسم تشييع جثمان الشهيد القائد سماحة آية الله العظمى (قدّس الله سرّه)، تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس".واضاف البيان، القرار يستثني الدوائر الخدمية والأمنية.