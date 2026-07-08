من قلب النجف.. مشاهد توثق تفاصيل التشييع المليوني للسيد الخامنئي (شاهد)

وقد وثقت المشاهد الحاضرة في منطقة "مجسرات ثورة العشرين" ومحيط المرقد العلوي، حشوداً مليونية اصطفت لتأدية مراسم الوداع، حيث برزت في طليعة المشاركين شخصيات دينية وسياسية، على رأسها زعيم .جاءت هذه المراسم ثمرةً لتنسيق أمني وتنظيمي متكامل بين والحكومة العراقية، لضمان إدارة هذه الجموع وتأمين مسار الموكب الذي اتجه نحو المرقد العلوي المطهّر، قبل أن يُستكمل مسيرُه باتجاه .