نجلا السيد السيستاني يشاركان في تشييع جثمان السيد الخامنئي بالنجف الأشرف (صور)

وتجسد هذه المشاركة التقدير العميق والمكانة التي كان يحظى بها السيد الشهيد الخامنئي في الوسط الديني، وتؤكد على روح التضامن التي تجمع مراجع ورموز الحوزة العلمية في أوقات المصاب.ويأتي هذا الحضور في إطار مراسم التشييع الرسمية والشعبية التي تشهدها الأشرف، قبل أن تنطلق المسيرة الجنائزية نحو مدينة لإتمام مراسم الدفن الأخيرة.