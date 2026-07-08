العراق يصدر طابعا بريديا بمناسبة تشييع السيد الخامنئي

وذكرت الوازرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير أطلق طابعا بريديا بمناسبة التشييع المهيب الذي شهده تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".وتابعت، ان "الإصدار جاء بالتزامن مع التشييع المهيب الذي شهده العراق تخليداً لاستشهاد السيد الخامنئي".