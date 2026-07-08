الحشد الشعبي: عدد المشاركين بمراسم تشييع السيد الخامنئي بالنجف قرابة 3.8 مليون

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن عدد المشاركين في مراسم التشييع، الممتدة من مجسّر وصولًا إلى صحن (عليها السلام) والحرم العلوي المطهّر، مع احتساب الشوارع الفرعية والتجمعات الأخرى، وانتهاءً بمنطقة خان النص حيث تجمّع بضعة آلاف من المشيعين، قد بلغ قرابة ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف مشيّع".وفي الساعات الأولى من انطلاق التشييع، أعلنت الهيئة وصول عدد المشاركين الى مليونين وثلاثمئة ألف مشارك، مع استمرار توافد جموع المشيعين.