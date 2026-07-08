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بالفيديو.. آلاف المعزّين بقرب ضريح الإمام الحسين (ع) ينتظرون وصول جثمان السيد خامنئي
محليات
تجمع آلاف المعزّين، اليوم الاربعاء، بالقرب من مرقد الإمام الحسين (ع)، في محافظة كربلاء، بانتظار وصول جثمان السيد خامنئي للمشاركة في مراسم التشييع وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
2026-07-08 | 08:47
2026-07-08T08:47:19+00:00
Alsumaria Tv
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بالفيديو.. آلاف المعزّين بقرب ضريح الإمام الحسين (ع) ينتظرون وصول جثمان السيد خامنئي
105 شوهد
تجمع آلاف المعزّين، اليوم الاربعاء، بالقرب من مرقد الإمام الحسين (ع)، في
محافظة كربلاء
، بانتظار وصول جثمان
السيد خامنئي
للمشاركة في مراسم التشييع وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
وقال مراسل
السومرية نيوز
، إن آلاف المعزّين تجمعوا بالقرب من مرقد الإمام الحسين (ع)، في
محافظة كربلاء
، بانتظار وصول جثمان
السيد خامنئي
للمشاركة في مراسم التشييع وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
وأظهرت المشاهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى محيط المرقد، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية لتسهيل حركة الزائرين، فيما سادت أجواء الحزن بين الحاضرين الذين رفعوا الرايات ورددوا الهتافات الخاصة بالمناسبة.
ومن المؤمل أن تشهد مراسم التشييع مشاركة واسعة من الزائرين والوفود الرسمية والدينية، بالتزامن مع وصول الجثمان إلى المدينة.
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