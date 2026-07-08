بالفيديو.. آلاف المعزّين بقرب ضريح الإمام الحسين (ع) ينتظرون وصول جثمان السيد خامنئي

وقال مراسل ، إن آلاف المعزّين تجمعوا بالقرب من مرقد الإمام الحسين (ع)، في ، بانتظار وصول جثمان للمشاركة في مراسم التشييع وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.وأظهرت المشاهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين إلى محيط المرقد، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية لتسهيل حركة الزائرين، فيما سادت أجواء الحزن بين الحاضرين الذين رفعوا الرايات ورددوا الهتافات الخاصة بالمناسبة.ومن المؤمل أن تشهد مراسم التشييع مشاركة واسعة من الزائرين والوفود الرسمية والدينية، بالتزامن مع وصول الجثمان إلى المدينة.