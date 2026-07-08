بغداد.. القبض على أب ظهر وهو يعنّف طفليه بمقطع فيديو

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "بتوجيهٍ من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وبمتابعة وكيل لشؤون الشرطة، باشرت والطفل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، عقب تداول مقطعٍ مصورٍ عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيام أحد الآباء بتعنيف طفليه".ولفتت الى انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، انتقلت مفارز الأسرة والطفل إلى مكان الحادث في جانب من ، وتم إلقاء القبض على الأب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما جرى تأمين الحماية اللازمة للطفلين ومتابعة أوضاعهما وفق السياقات القانونية والإنسانية المعتمدة".