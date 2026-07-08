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إحصائية رسمية بعدد المشاركين بتشييع السيد الخامنئي في كربلاء
محليات
2026-07-08 | 10:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
661 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
هيئة الحشد الشعبي
، اليوم الاربعاء، عن الإحصائية الرسمية بعدد المشاركين بتشييع السيد الخامنئي في
كربلاء
.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
ان "عدد المشاركين في مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي تجاوز أربعة ملايين مشيّع في
كربلاء
المقدسة
".
وكانت
هيئة الحشد الشعبي
قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المشاركين بمراسم تشييع السيد الخامنئي بالنجف قرابة 3.8 مليون.
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