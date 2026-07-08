إحصائية رسمية بعدد المشاركين بتشييع السيد الخامنئي في كربلاء

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "عدد المشاركين في مراسم تشييع السيد الشهيد علي الخامنئي تجاوز أربعة ملايين مشيّع في ".وكانت قد أعلنت، اليوم الأربعاء، أن عدد المشاركين بمراسم تشييع السيد الخامنئي بالنجف قرابة 3.8 مليون.