العراق يمنع استيراد الدراجات النارية

وقال رئيس للتقييس والسيطرة النوعية في في تصريح لوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يواصل تنفيذ الخاصة بتنظيم استيراد الدراجات النارية"، مبيناً أن "القرار المعدل يقضي بمنع استيرادها لمدة خمس سنوات".وأشار إلى أن "الجهاز يواصل اتخاذ الإجراءات الفنية والرقابية اللازمة لتنفيذ قرار بتنظيم استيراد الدراجات النارية، بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، بعد تعديل القرار ليقضي بمنع استيراد الدراجات النارية لمدة خمس سنوات"، مشيرا إلى أن "الجهاز اعتمد في تنفيذ هذه الإجراءات تطبيق المواصفة القياسية العراقية رقم (5161) الخاصة بتقييم المطابقة للدراجات الآلية (النارية والكهربائية)، فضلاً عن المتطلب الفني رقم (170) – التحديث الثاني لسنة 2022، بما يضمن دخول المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية العراقية والمتطلبات الفنية المعتمدة".ولفت إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز السلامة العامة، من خلال ضمان مطابقة الدراجات المستوردة للمعايير الفنية المعتمدة"، مؤكدًا أن "الجهاز يعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على إعداد وتنفيذ سياسة فنية وتنظيمية لاستيراد الدراجات النارية وقطعها الاحتياطية، تستند إلى تطبيق متطلبات الجودة والمطابقة، بما يحقق التوازن بين حماية السوق العراقية، وضمان سلامة المستخدمين، وتنظيم عمليات الاستيراد وفق الضوابط القانونية والفنية النافذة".