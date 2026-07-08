تفاصيل الحريق في منفذ ربيعة

وقالت في تصريح تابعته ، إن "الحريق طال شاحنتين عراقيتين وثالثة تركية، وكانت إحدى الشاحنات محملة بالأخشاب، فيما تحمل الثانية أجهزة كهربائية وبطاريات، في حين لم تُعرف حتى الآن طبيعة حمولة الشاحنة الثالثة".وأضاف أن "سيارات الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق".