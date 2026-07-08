الكشف عن سبب تأخر انطلاق مراسم تشييع السيد خامنئي في كربلاء

وأفاد مراسل ، بأن الحشود الكبيرة المنتشرة على امتداد – تسببت بتباطؤ حركة سير العجلات، ما أدى إلى تأخر وصول موكب التشييع إلى موقع انطلاق المراسم.وأضاف المصدر أن "الجثامين دخلت قبل وقت قصير، وهي في طريقها إلى موقع بدء مراسم التشييع، وسط استمرار توافد المعزين للمشاركة في مراسم الوداع".