اللجنة الإعلامية لمراسم تشييع السيد الخامنئي: العمل متواصل في كربلاء

وذكرت اللجنة في بيان، ورد لـ ، أنه "بعد انتهاء مراسم تشييع جثمان الشهيد القائد السيد الخامنئي (رض) في الأشرف، تواصل المعنية بتنظيم مراسم تشييع عملها الدؤوب لإكمال إخراج هذه المراسم بما يليق بمكانته في ".وتابعت: "حيث تتدفق الحشود الشعبية والرسمية نحو العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية للمشاركة في مسيرة التوديع الأخيرة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية عالية المستوى لضمان انسيابية حركتها".