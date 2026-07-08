انتهاء مراسم تشييع السيد علي الخامنئي في النجف الاشرف

وقال مراسل إن "مراسم التشييع في انتهت بعد إتمام المسار المقرر لها، وسط انسيابية في حركة الجموع ووفق الخطة التنظيمية والأمنية المعدة مسبقا".وبحسب ما أعلنته اللجنة المسؤولة عن تنظيم تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي، فإن التشييع في سيُقام في الساعة الرابعة من مساء اليوم.