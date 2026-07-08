وصول موكب جثمان السيد الخامنئي إلى مجسرات ثورة العشرين في النجف الأشرف

وتوافدت جموع غفيرة من المشيعين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد نحو المنطقة، وسط استنفار أمني وخدمي كبير لتأمين مسار الموكب.وتشهد حالياً حالة من الاستنفار الشعبي والرسمي، حيث تصدح حناجر المشيعين بالهتافات والصلوات، وسط مشهد جنائزي تاريخي يواكب حركة النعش نحو مرقد (عليه السلام).هذا وتواصل القوات الأمنية والجهات التنظيمية جهودها لتنظيم انسيابية حركة الحشود المليونية التي ترافق الموكب الجنائزي، تمهيداً لإتمام المراسم في المدينة قبل التوجه إلى .