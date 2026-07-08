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وصول موكب جثمان السيد الخامنئي إلى مجسرات ثورة العشرين في النجف الأشرف
محليات
2026-07-08 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
383 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
وصل جثمان السيد الشهيد
علي الحسيني
الخامنئي (قدس سره)، إلى "مجسرات ثورة العشرين" في مدينة
النجف
الأشرف.
وتوافدت جموع غفيرة من المشيعين من مختلف المحافظات العراقية ومن خارج البلاد نحو المنطقة، وسط استنفار أمني وخدمي كبير لتأمين مسار الموكب.
وتشهد
النجف
حالياً حالة من الاستنفار الشعبي والرسمي، حيث تصدح حناجر المشيعين بالهتافات والصلوات، وسط مشهد جنائزي تاريخي يواكب حركة النعش نحو مرقد
أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب
(عليه السلام).
هذا وتواصل القوات الأمنية والجهات التنظيمية جهودها لتنظيم انسيابية حركة الحشود المليونية التي ترافق الموكب الجنائزي، تمهيداً لإتمام المراسم في المدينة قبل التوجه إلى
كربلاء
المقدسة
.
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