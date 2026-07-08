اعلى حرارة في العراق غدا 45 مئوية.. هل سيختلف تموز الحالي عن الاعوام السابقة؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى (40) ك/س مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في وتنخفض قليلاً في عن اليوم السابق".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".وأشارت إلى، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى (40) ك/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الجنوبية والشمالية عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية جيدة جداً (8-10) كم، وفي الغبار (3-5) كم".وبينت أن "الأحد القادم سيكون الطقس صحواً حاراً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع مناطق ".