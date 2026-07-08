وصول جثمان السيد الخامنئي إلى رحاب المرقد العلوي في النجف الأشرف

– محليات



وصل جثمان آية الله العظمى السيد الشهيد الخامنئي إلى حرم الإمام (عليه السلام) في الأشرف، في لحظات وداعٍ مهيبة اتسمت بمشاعر الحزن والوفاء، وسط حضور حاشد وتغطية واسعة لهذا المشهد التاريخي.





مع دخول النعش المبارك إلى الصحن الشريف، سادت أجواء من الخشوع والسكينة، حيث اصطفت جموع المشيعين لتأدية مراسم الزيارة والوداع الأخير. وقد نُقل الجثمان وسط هتافات المشيعين الذين تعالت أصواتهم بالدعاء والترحم على روح الفقيد، في مشهدٍ يجسد المكانة الروحية الكبيرة التي يحظى بها الراحل في نفوس محبيه.

أُقيمت في رحاب المرقد العلوي مراسم خاصة لاستقبال الجثمان، حيث تليت آيات من الذكر ، وصدحت الحناجر بكلمات الرثاء والدعاء، تعبيراً عن الوفاء للمسيرة الدينية والعلمية التي قضاها الراحل.

وقد شارك في هذه المراسم عدد من علماء الدين والشخصيات السياسية والاجتماعية التي حرصت على أن تكون في مقدمة مودعي الجثمان قبل انتقاله إلى محطته الأخيرة في .



لقد وثقت عدسات الكاميرات تفاصيل هذا الوصول، حيث عكست الصور والمشاهد الميدانية حجم المشاعر الصادقة التي أظهرها الحاضرون في هذه اللحظات الفاصلة، مؤكدةً على الالتفاف الشعبي حول هذا التشييع المهيب الذي سيبقى محفوراً في ذاكرة الأشرف.