العراق يعلن صدور أكثر من 200 مذكرة قبض دولية لتجار مخدرات

وقال المديرية، العقيد عباس ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "المديرية تمكنت من الحصول على أكثر من 200 مذكرة قبض دولية ملاحق بها تجار مخدرات"، مبينا أن "هذا الإنجاز يحسب للعراق، ولذلك تسمى لشؤون بالزعيم والرائد الإقليمي في تناقل المعلومات، والدولة الأولى المتفوقة على الدول المتقدمة في تبادل المعلومة وامتلاك بنك معلومات متكامل عن تجار المخدرات".وأضاف البهادلي أن "المديرية تمكنت خلال هذه الفترة من تفكيك أكبر شبكات الإجرام، وضرب أكبر رؤوس تجار المخدرات"، مشيراً إلى أن "جميع التجار عزفوا اليوم عن التجارة داخل لمعرفتهم اليقينية بأن التجارة داخل الأراضي العراقية باتت خاسرة".