مع ارتفاع درجات الحرارة.. الداخلية تصدر توجيهات عاجلة للعراقيين

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم تقع في مقدمة الأولويات الوطنية"، مبينًا أن " تواصل أداء واجباتها بمهنية وإنسانية عالية على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات، والاستجابة الفورية لحوادث الحريق عبر تسخير الآليات والإمكانات المتاحة لإخمادها والحد من آثارها".وأضاف الحسون، أن "الوزارة تشدد على أن الوعي الوقائي يبقى الأساس في منع الحوادث، وأن المواطن شريك حقيقي في منظومة السلامة العامة"، داعيًا إلى "الالتزام التام بإرشادات السلامة، ولا سيما تجنب الأحمال الكهربائية الزائدة، وإجراء الصيانة الدورية للتوصيلات والأجهزة، فضلًا عن مراقبة الأطفال وتوفير وسائل الإطفاء الأولية داخل المنازل والمنشآت".وتابع، أن "الداخلية تحرص، عبر دائرة العلاقات والإعلام ومفاصلها المعنية، على تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لترسيخ ثقافة الوقاية في المجتمع، بما يسهم بشكل مباشر في تقليل مسببات الحرائق".وأشار الناطق باسم الوزارة، إلى أن "المديرية تدعو المواطنين كافة إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي حادث حريق عبر الرقم الوطني الموحد (911) المتاح طيلة الـ24 ساعة"، مؤكدًا أن "الخط يعمل على توجيه أقرب فرق الدفاع المدني والجهات الساندة إلى موقع الحادث لضمان سرعة الاستجابة وتقليل حجم الأضرار".ولفت في الوقت ذاته إلى أن "نجاح هذه الجهود يعتمد بالدرجة الأولى على تكامل العمل والتعاون المشترك بين المؤسسات والمواطنين".