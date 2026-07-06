كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

قررت محافظ ، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل.

وقال محافظ في حديث لـ ، "تقرر محلية ليوم الاربعاء 8 / 7 عدا الدوائر الامنية والخدمية والصحية، بمناسبة مراسم تشييع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)".

يشار الى أن والعديد من المحافظات تقررت تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل.