هيئة الاعلام تنذر قناة العربية وتمهلها 24 ساعة للإقرار بالخطأ المهني

وقالت الهيئة في كتاب ورد لـ ، "استناداً الى الصلاحيات الممنوحة لنا واشارة الى الصلاحيات الخاصة بتنظيم قطاعات (الأعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، ونظرا لمخالفتكم لائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيأة، وتحديدا احكام- (الباب الثاني /المادة 1): منع التحريض على العنف والكراهية.- (الباب الثاني /المادة 4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.وذلك من خلال نشر مادة إعلامية على الحسابات الرسمية لقنواتكم عبر منصة (فيس بوك/تيك توك) تحمل عنوان (المالكي تسلم ميزانية قارة واسس الفساد بالعراق)، وهو تعميم يفتقر الى الدقة والموضوعية ويخالف متطلبات التحقق والتوازن في نقل المعلومات كما ان أسلوب الطرح جاء بصيغة تقريرية لا تميز بين الراي والخبرة الامر الذي من شأنه تضليل المتلقي وتشكيل قناعة عامة استنادا الى معلومات غير موثقة، عليه تقرر انذاركم بضرورة تصحيح موقفكم المهني والالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن هذه الهيأة وحذف المادة المخالفة من كافة المنصات التابعة لكم (الموقع الالكتروني، منصات التواصل الاجتماعي)".وشددت الهيئة على "ضرورة نشر توضيح رسمي يقر بالخطأ المهني المرتكب من قبل قنواتكم خلال مدة أقصاها (24) ساعة من تاريخ تبليغكم بكتابها هذا وبخلافه تتحملون كافة التبعات القانونية والمالية".