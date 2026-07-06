خلال ستة أيام.. ارض العراق تهتز 4 مرات

وقال القسم في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل 13 هزة أرضية تراوحت قوتها بين 2 الى 3.9 درجات على مقياس ريختر".وأضاف ان "4 من هذه الهزات حدثت في الأراضي العراقية".