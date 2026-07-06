النجف تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل

​قررت ، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل.



وجاء في بيان للمحافظة، " الأشرف يقرر محلية ليوم الاربعاء 8 / 7 عدا الدوائر الامنية والخدمية والصحية". وعزا البيان ذلك "بمناسبة مراسم تشييع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)".