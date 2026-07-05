خارطة العطل حتى الآن.. بعضها يوم واخرى يومان

وقررت ، "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي".كما قررت تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة وكافة الدوائر التابعة لها، يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي.وفي ، تقرر أيضا تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبل بمناسبة تشييع الشهيد السيد علي الخامنئي.كما أعلنت أيضا تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء لذات السبب.وقررت تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة تشييع السيد الشهيد علي الخامنئيوفي تقرر تعطيل الدوام الرسمي يومَي الأربعاء والخميس المقبلين.