الإطاحة بمتهمين بتزييف الدولار وضبط مطبعة للتزوير في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "في ضربة نوعية تستهدف جرائم تزييف العملة والإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بإشراف ومتابعة السيد وكيل شؤون الاستخبارات، من الإطاحة بمتهمين اثنين متورطين بتزييف الدولار الأمريكي، وضبط مطبعة ومعدات وأدوات تستخدم في عمليات التزييف بالعاصمة ".وتابعت انه "نُفذت العملية استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية من قاضي تحقيق محكمة النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، حيث باشر فريق استخباري مختص بمتابعة تحركات المتهمين وجمع المعلومات اللازمة عنهما".واكملت انه "بعد استكمال الإجراءات الفنية والميدانية، وبالتنسيق مع القوة الماسكة للأرض، نُصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود، وضبط مبالغ مالية مزيفة من فئة الدولار الأمريكي بحوزتهما، فضلاً عن المطبعة والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التزييف".واشارت الى انه "تم اتخاذ بحقهما الإجراءات القانونية الأصولية، وأُحيلا إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم بحقهما وفق القانون".