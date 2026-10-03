إغلاق مشاريع ومخازن مخالفة لشروط السلامة جنوبي بغداد

وذكر بيان للمديرية، أن "ملاكات مركز دفاع مدني التابع لمديرية دفاع مدني بغداد/ ، وبالتنسيق مع القوات الأمنية، أغلقت عدداً من المشاريع والمخازن الكبيرة المخالفة لضوابط السلامة في منطقة الدورة".وأضاف البيان، أن "عملية الإغلاق جرت استناداً إلى أحكام المادة (10/ 2/ ب) من رقم (44) لسنة 2013، وبحسب صلاحيات المحافظ الإدارية".وأكدت المديرية "استمرار إغلاق هذه المنشآت إلى حين استيفائها جميع الشروط والمتطلبات القانونية للسلامة".