العتبة الحسينية تعلن استعدادها لعلاج المرضى الفلسطينيين مجاناً

وذكرت العتبة في بيان تابعته ، أن "ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ ، أكد استعداد العتبة الحسينية لتقديم العلاج المجاني للمرضى القادمين من فلسطين، وتحمل تكاليف علاجهم ونقلهم، في إطار الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال استقباله أحد المرضى من فلسطين، الذي يتلقى العلاج في التابعة للعتبة".وقال ممثل المرجعية العليا، إن "العتبة الحسينية المقدسة على استعداد لاستقبال المرضى من فلسطين، بمختلف الحالات والاختصاصات الطبية، وتقديم العلاج لهم مجانا"، مبينا أن "هذه المبادرة تأتي دعما للشعب الفلسطيني ومساندة له في ظل ما يتعرض له من ظروف قاسية".وأضاف أن "العتبة الحسينية ستواصل متابعة الحالات المرضية، بما فيها الحالات التي تحتاج إلى مراحل علاجية متكررة، حتى الوصول إلى الشفاء التام"، مؤكدا "استعداد المؤسسات الصحية التابعة لها لتقديم الرعاية اللازمة للمرضى".واعرب ممثل المرجعية العليا عن "سعادته باستضافة وخدمة المرضى الفلسطينيين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي القطاع".