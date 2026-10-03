ما هو اليوم الوطني العراقي الذي يصادف 3 تشرين الأول؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
القصة الكاملة لقضية نجل علي اللامي.. إعلان التبرؤ منه منذ 2018 بالوثائق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ما هو اليوم الوطني العراقي الذي يصادف 3 تشرين الأول؟

محليات

2026-10-03 | 04:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ما هو اليوم الوطني العراقي الذي يصادف 3 تشرين الأول؟
719 شوهد

السومرية نيوز - محلي
في الثالث من تشرين الأول من كل عام، يحتفل العراق بيومه الوطني، وهي مناسبة ترتبط بمحطة مفصلية في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، عندما انضم العراق إلى عصبة الأمم عام 1932، منهياً بذلك نظام الانتداب البريطاني، ومعلناً دخوله مرحلة الدولة المستقلة ذات السيادة.

ويكتسب هذا التاريخ أهمية خاصة في الذاكرة الوطنية العراقية، باعتباره اليوم الذي ارتبط بإثبات الشخصية القانونية الدولية للعراق كدولة مستقلة، بعد سنوات من التحولات السياسية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، وتأسيس المملكة العراقية الحديثة.
ماذا حدث في 3 تشرين الأول 1932؟
تعود جذور المناسبة إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، حين خضع العراق لنظام الانتداب البريطاني في إطار ترتيبات دولية أُقرت من خلال عصبة الأمم.
وبعد سلسلة من التطورات السياسية والمعاهدات بين العراق وبريطانيا، اتجه العراق نحو إنهاء نظام الانتداب والحصول على الاستقلال. وتوجت هذه المسيرة في 3 تشرين الأول عام 1932، عندما قُبل العراق عضواً في عصبة الأمم، وهو ما اعتُبر إنهاءً رسمياً لنظام الانتداب وإقراراً باستقلال العراق. وتؤكد وثائق الأمم المتحدة أن العراق حصل على استقلاله الرسمي في هذا التاريخ وانضم إلى عصبة الأمم.
وبذلك أصبح العراق من أوائل الدول العربية التي دخلت المنظمة الدولية آنذاك كدولة مستقلة، في خطوة كان لها أثر كبير في تثبيت موقعه ضمن النظام الدولي.
وتشير سجلات عصبة الأمم إلى أن العراق أصبح عضواً فيها في 3 تشرين الأول 1932، وهو التاريخ الذي ارتبط لاحقاً باليوم الوطني العراقي.
العراق من الانتداب إلى الدولة المستقلة
لم يكن الوصول إلى استقلال عام 1932 حدثاً منفصلاً عن مسار سياسي طويل. فقد شهد العراق منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى تحولات كبيرة، بدأت بتشكيل مؤسسات الدولة الحديثة، وقيام المملكة العراقية، وصولاً إلى تطور العلاقة مع بريطانيا والتفاوض بشأن مستقبل العراق السياسي.
وفي إطار هذه التحولات، أُبرمت معاهدة 1922 بين العراق وبريطانيا، ثم جاءت اتفاقات وتطورات لاحقة ساهمت في تهيئة الطريق لإنهاء الانتداب. وتوضح الأمم المتحدة أن ترتيبات الانتداب الخاصة بالعراق اختلفت عن تلك التي طبقت في سوريا ولبنان وفلسطين، وأن العراق حصل في النهاية على الاستقلال الرسمي في 3 تشرين الأول 1932.
وكان انضمام العراق إلى عصبة الأمم بمثابة إعلان دولي عن انتهاء مرحلة الانتداب، وانتقال البلاد إلى وضع الدولة المستقلة في النظام الدولي آنذاك.
لماذا اختير 3 تشرين الأول يوماً وطنياً؟
تكمن أهمية التاريخ في أنه لا يمثل مجرد مناسبة رمزية، بل يرتبط بحدث قانوني وسياسي دولي واضح؛ إذ كان قبول العراق عضواً في عصبة الأمم في ذلك اليوم إيذاناً بانتهاء نظام الانتداب البريطاني عليه.
وتؤكد وثائق الأمم المتحدة أن عضوية العراق في عصبة الأمم بدأت في 3 تشرين الأول 1932، وأن قبول العراق أدى إلى انتهاء نظام الانتداب فيه.
ولهذا أصبح الثالث من تشرين الأول مرتبطاً في الذاكرة الوطنية بمفاهيم الاستقلال والسيادة وقيام الدولة العراقية الحديثة.
من الانتداب إلى السيادة
ويكتسب مفهوم السيادة في هذه المناسبة أهمية خاصة، لأن الدولة العراقية انتقلت بعد 1932 إلى مرحلة جديدة في علاقاتها الدولية، وأصبحت تمارس وجودها باعتبارها دولة مستقلة معترفاً بها ضمن المنظمة الدولية القائمة آنذاك.
وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى يوم 3 تشرين الأول باعتباره تاريخاً لولادة العراق الحضارية أو التاريخية، فالعراق أقدم بكثير من الدولة الحديثة بحدودها ومؤسساتها المعاصرة، وإنما هو تاريخ مرتبط بقيام الدولة العراقية الحديثة واستقلالها القانوني والدولي.
فالعراق يمتلك تاريخاً حضارياً يمتد إلى آلاف السنين، من حضارات وادي الرافدين، فيما يمثل الثالث من تشرين الأول محطة في تاريخ الدولة العراقية الحديثة خلال القرن العشرين.
اليوم الوطني في القانون العراقي
اكتسبت المناسبة أساساً قانونياً واضحاً مع صدور قانون العطلات الرسمية رقم (12) لسنة 2024، المنشور في جريدة الوقائع العراقية. وقد أكدت وزارة العدل نشر القانون في العدد (4777) من الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أيار 2024.
ويأتي تنظيم اليوم الوطني ضمن الإطار القانوني للعطلات والمناسبات الرسمية في العراق، بما ينسجم مع الدستور العراقي الذي ينص على تنظيم العطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون.
ومنذ اعتماد المناسبة رسمياً، بات الثالث من تشرين الأول مناسبة وطنية تتضمن فعاليات رسمية وإعلامية وثقافية تستذكر تاريخ الدولة العراقية ومسيرة استقلالها.
ماذا يعني اليوم الوطني للعراقيين؟
لا تقتصر دلالة اليوم الوطني على استذكار حدث وقع قبل أكثر من تسعة عقود، وإنما يمثل مناسبة للتوقف عند مفهوم الدولة العراقية وتاريخها ووحدتها وسيادتها.
وفي الاحتفالات الرسمية بهذه المناسبة، غالباً ما تبرز مفاهيم الهوية الوطنية، وسيادة القانون، ووحدة العراق، واستقلال القرار الوطني، وبناء مؤسسات الدولة باعتبارها معاني مرتبطة باليوم الوطني.
وقد أكدت وزارة التخطيط العراقية، في احتفالها بالمناسبة عام 2025، أن الثالث من تشرين الأول يمثل ذكرى انضمام العراق رسمياً إلى عصبة الأمم عام 1932، وأنه ارتبط بولادة العراق كدولة مستقلة ذات سيادة معترف بها دولياً.
العراق في النظام الدولي بعد 1932
شكّل الانضمام إلى عصبة الأمم نقطة تحول في موقع العراق الخارجي. فقد أصبح عضواً في المنظمة الدولية التي كانت تمثل الإطار الدولي الأبرز في ذلك الوقت، وأصبح استقلاله جزءاً من النظام الدولي المعترف به.
ولاحقاً، ومع تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح العراق من الأعضاء الأصليين في الأمم المتحدة عام 1945، وهو ما وثقته الأمم المتحدة في منشوراتها التاريخية بشأن العراق.
وبذلك يمكن النظر إلى مسار 1932 باعتباره إحدى المحطات الأساسية التي أسست للحضور الدولي للعراق كدولة مستقلة، قبل انتقال النظام الدولي من عصبة الأمم إلى الأمم المتحدة.
يوم وطني بذاكرة تاريخية
ويحمل الثالث من تشرين الأول أكثر من دلالة؛ فهو من جهة تاريخ سياسي وقانوني يتعلق باستقلال الدولة العراقية، ومن جهة أخرى مناسبة لاستذكار التحولات التي مرت بها البلاد خلال القرن العشرين.
فبين تأسيس المملكة العراقية، والتفاوض مع بريطانيا، وإنهاء الانتداب، والانضمام إلى عصبة الأمم، ثم المشاركة لاحقاً في تأسيس النظام الدولي الجديد عبر الأمم المتحدة، تشكلت مراحل متتابعة من تاريخ العراق الحديث.
ومن هنا، فإن فهم اليوم الوطني يتطلب التفريق بين تاريخ العراق الحضاري الممتد لآلاف السنين وبين تاريخ الدولة العراقية الحديثة الذي تشكلت مؤسساتها السياسية والقانونية خلال القرن العشرين.
مناسبة تتجدد كل عام
وفي كل عام، يعود الثالث من تشرين الأول ليكون مناسبة رسمية لاستحضار ذلك التحول التاريخي، وتذكير الأجيال بأن الدولة العراقية الحديثة مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الاستقلال والاعتراف الدولي.
وبعد مرور أكثر من 90 عاماً على استقلال العراق في 1932، لا تزال المناسبة تحمل دلالة مرتبطة بمفهوم الدولة والسيادة والانتماء الوطني، فيما تمثل في التقويم الرسمي العراقي يوماً وطنياً يستذكر فيه العراقيون واحدة من أبرز محطات تاريخ بلدهم الحديث.
وهكذا، فإن 3 تشرين الأول ليس تاريخاً عادياً في التقويم العراقي؛ بل هو اليوم الذي ارتبط باستقلال العراق رسمياً وانضمامه إلى عصبة الأمم عام 1932، منهياً مرحلة الانتداب البريطاني، ومثبتاً مكانته دولةً مستقلة ذات سيادة في النظام الدولي.

حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-02
Play
٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-02
Play
العراق في دقيقة 02-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-02
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
Play
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
Play
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
Play
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-02
Play
٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-10-02
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-02
Play
العراق في دقيقة 02-10-2026 | 2026
12:30 | 2026-10-02
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
Play
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
Play
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
Play
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29

اخترنا لك
تربية الكرخ الثانية تصدر توجيهات بشأن الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد
08:30 | 2026-10-03
خطوة نحو الأتمتة والتحول الرقمي.. إطلاق أول نظام إلكتروني للتحاسب الضريبي
08:08 | 2026-10-03
العتبة الحسينية تعلن استعدادها لعلاج المرضى الفلسطينيين مجاناً
07:46 | 2026-10-03
القصة الكاملة لقضية نجل علي اللامي.. إعلان التبرؤ منه منذ 2018 بالوثائق
04:50 | 2026-10-03
وفاة رئيس لجنة الشباب في مجلس محافظة البصرة
04:17 | 2026-10-03
التعليم: تمديد التقديم إلى قنوات القبول المركزي
03:11 | 2026-10-03

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.