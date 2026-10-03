التعليم: تمديد التقديم إلى قنوات القبول المركزي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تمديد السقف الزمني للتقديم إلى قنوات المركزي لغاية يوم الأربعاء الموافق 2026/10/7".وأضافت ان "تمديد التقديم يشمل قنوات القبول المركزي (القناة العامة والمتميزين وذوي الشهداء) والقبول المباشر وقبول الطلبة النخبة وقبول الطلبة في كلية في وآدابها في "، موضحة ان "تمديد مدة التقديم يأتي لإتاحة الفرصة أمام الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني لاستكمال متطلبات التقديم ومراجعة فرصهم في القبول ضمن القنوات المشار إليها".وبينت ان "استمارتي التقديم الى قناتي التعليم الجامعي الحكومي الخاص (الموازي) والتعليم الجامعي سيتم اطلاقها لاحقا بعد اعلان نتائج القبول المركزي وان التقديم الى القناتين سيكون مركزيا والكترونيا عبر تطبيق (منصة قدم) حصرا ولا يتطلب من الطالب مراجعة أي جامعة حكومية او أهلية لغرض التقديم".