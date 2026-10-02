الأمطار مستمرة حتى نهاية الاسبوع.. اجواء خانقة بسبب الرطوبة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " اصدر مساء اليوم الجمعة تحديثاً جوياً عن استمرار تأثيرات الحالة الجوية على البلاد مع تساقط أمطار على شكل زخات خفيفة، وأحياناً معتدلة الشدة تتركز بصورة أكبر في وتمتد إلى مناطق محدودة من المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون رعدية أحياناً".وأضافت انه "من المتوقع وفق المعطيات الأولية استمرار تأثير الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع مع تذبذب في شدة واتساع فرص الأمطار من يوم إلى آخر ".وأشارت الى "تذبذب درجات الحرارة بين ارتفاع طفيف وانخفاض، تبعاً لتغير اتجاهات الرياح وعدم استقرارها على اتجاه محدد وما يرافق ذلك من تغير في طبيعة وخصائص الكتلة الهوائية المؤثرة على البلاد".وذكرت، ان " مدن جنوب البلاد إضافة إلى بعض مدن شرق البلاد ستتاثر بأجواء رطبة ومرهقة نسبياً نتيجة هبوب رياح جنوبية شرقية محملة بكميات من بخار الماء من ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الرطوبة حتى نهار الأحد على أن تبدأ بالانخفاض تدريجياً بعد ذلك".