حريق بناقلة نفط بعد إصابتها بمقذوف في مضيق هرمز

أفادت ، اليوم الجمعة، بتعرض ناقلة نفط لمقذوف مجهول أثناء عبورها ، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود على متنها.وقالت الهيئة في بيان، إن ربان الناقلة أبلغ عن إصابتها بمقذوف مجهول خلال مغادرتها المضيق، مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع على متنها تمت السيطرة عليه.وأضافت أن الناقلة واصلت إبحارها بعد إخماد الحريق، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد طاقمها أو أضرار بيئية جراء الحادث.