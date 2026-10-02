التربية تعلن وصول دفعة جديدة من الكتب المنهجية إلى المخازن

نيوز- محلي

أعلنت ، اليوم الجمعة، عن تسلم مخازن الوزارة دفعة جديدة من الكتب المنهجية.

وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية في بيان ورد لـ ، إن "مخازن تسلمت دفعة جديدة من الكتب المنهجية، ضمن استنفار متواصل لتأمين المناهج الدراسية ودفعها باتجاه المدارس، وصولا إلى التلاميذ والطلبة".